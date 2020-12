Carla Bruni, au mois de juin 2021 en concert à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse Carla Bruni présentera son nouvel opus au Casino Barrière de Toulouse le 22 juin 2021.

Elle a ce petit “quelque chose” dans la voix qui la rend irrésistible. Sept ans après Little French Songs, Carla Bruni est de retour avec un nouvel album de chansons originales, réalisé par le dynamique et sensible Albin de la Simone. Ce disque qu’elle a intégralement écrit lui ressemble. Son tour de chant est, d’ores et déjà, le plus craquant de la saison !

Rendez-vous le 22 juin pour son concert à Toulouse.

Réservations ici ou au 05 61 333 777