Calum GAHAN signe au Toulouse Olympique

Le TO XIII dévoile sa première recrue pour la saison 2023 : le talonneur international écossais Calum GAHAN.

C’est à l’académie des North Queensland Cowboys en Australie qu’il se forme au rugby à XIII, profitant pleinement de l’expérience de ce club établi en NRL depuis la création du championnat en 1998. Il rejoindra en 2018 les Norths Devils, évoluant en Queensland Cup – championnat souvent décrit comme l’antichambre de la NRL – jusqu’en 2021 avant de rejoindre l’Europe et Londres en février 2022.

D’origine écossaise, Calum vient d’effectuer ses débuts internationaux, à l’occasion de la Coupe du Monde de rugby à XIII où il représentait l’Ecosse. Une nouvelle occasion pour lui de se tester au plus haut niveau mondial, puisqu’il était sur toutes les feuilles de match des rencontres de poule, face à l’Australie, aux Fidji et à l’Italie. L’occasion également d’être repéré par l’entraîneur toulousain Sylvain HOULES, qui a rapidement remarqué son potentiel : « Calum est un joueur très dynamique derrière le tenu, qui amène beaucoup d’incertitude et de vitesse. Il est très enthousiaste et passionné de XIII. ».

Un jeune talent prometteur

La carrière du talonneur australien a pris un grand tournant en 2022 et la saison qui approche s’annonce toute aussi riche en challenges. Le Toulouse Olympique se réjouit de pouvoir compter sur Calum GAHAN afin de mener à bien son nouveau projet : retrouver la Super League et y rester.

Le club aura besoin d’un effectif soudé pour y parvenir et Calum semble avoir le bon profil : « Calum possède de nombreuses qualités que nous recherchions : la jeunesse, la rapidité et la détermination. Son énergie apportera beaucoup au club. » indique Bernard SARRAZAIN, Président du TO XIII. Une motivation que partage le néo-olympien : « Je suis excité à l’idée de rejoindre Toulouse et d’embrasser la culture et l’histoire du club : travailler dur pour construire quelque chose d’unique et revenir en Super League. ».

Il faudra attendre décembre pour apercevoir le nouveau talonneur toulousain à l’entraînement, avec le retour des internationaux.