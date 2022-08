Calendrier : Début de saison face à Créteil pour le Fenix Toulouse

Partager Facebook

Le FENIX Toulouse débutera sa saison le 8-11 septembre face à Créteil pour cette nouvelle saison de Liqui Moly Starligue.

La reprise du championnat aura lieu entre le 8 et 11 Septembre et pour cette première journée, le FENIX recevra l’équipe de Créteil au Palais des Sports.

On retient également les dates des 3 matchs de Gala, avec en premier PARIS entre le 22 et 25 Septembre, NANTES entre le 24 et 27 Novembre ainsi que MONTPELLIER le 21 DECEMBRE !

En attendant, les toulousains continuent sereinement leur préparation avec déjà trois victoires de rang notamment contre le PSG le 19 aout dernier : Fenix Toulouse: Trois à la suite !