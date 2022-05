Bigflo & Oli : 10 000 précommandes de l’album en 24h 

Partager Facebook

Les toulousains ont vendu plus de 10 000 albums en précommande en seulement 24h.

BigFlo & Oli sont bien de retour et le public semble etre au rendez-vous. En moins de 24h, déjà 10 000 précommandes de leur nouvel opus dont on ne connait pas le nom ni la pochette définitive. C’est aux fans de choisir : Les fans choisissent la pochette et l’album de BigFlo & Oli

A titre de comparaison, Orelsan avait réalisé un grand coup en octobre dernier avec plus de 30 000 albums précommandés en 24h dont plus de 15 000 en seulement une heure. Le rappeur Vald avait atteint le chiffre des 30 000 en 48 h.

