« BFF – Amies pour la Vie » : Une Comédie qui Célèbre 40 Ans d’Amitié à La Comédie de la Roseraie !

Toulouse, si vous croyez en l’amitié éternelle, cette pièce est pour vous ! La Comédie de la Roseraie vous invite à découvrir « BFF – Amies pour la Vie », une comédie pas comme les autres qui retrace 40 ans de complicité, de rires et de larmes, du jeudi 21 au samedi 23 août 2026.

En 2011, Manon et Laura se rencontraient sur les bancs du lycée. En 2054, elles ont 60 ans. Entre ces deux époques, elles auront traversé la vie main dans la main, devenant de véritables BEST FRIENDS FOREVER.

Venez assister à ce voyage dans le temps qui explore avec tendresse et humour les hauts et les bas d’une amitié indéfectible. Des fous rires aux engueulades mémorables, des mensonges anodins aux vérités qui font mal à entendre, la pièce met en lumière toutes les facettes d’une relation qui résiste à l’épreuve du temps.

« BFF – Amies pour la Vie » est un spectacle qui vous fera rire aux éclats, mais aussi vous émouvoir. Une amitié qui relie ces deux femmes pour le meilleur… et surtout, pour le rire !

Infos Pratiques :

Dates : Du jeudi 21 au samedi 23 août 2025 à 20h00 (sauf le samedi à 19h00)

Lieu : La Comédie de la Roseraie, Toulouse

Placement : Libre (selon les catégories)

Tarifs : Catégorie 1 : 20€

Catégorie 2 : 15€

Catégorie 3 : 10€

Réservations : La Comédie de la Roseraie