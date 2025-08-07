Green Pink! Festival : Le Rendez-vous Éco-Responsable des Artistes Émergents à Toulouse ce 30 Août !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à une immersion musicale et éco-responsable ! Le « Green Pink! Festival », le rendez-vous VERT de la Ville ROSE, revient pour une édition 2025 le samedi 30 août à la Maison de l’Occitanie. Un événement festif et engagé qui met à l’honneur les groupes émergents de la scène occitane !

« Green Pink! » est un festival pas comme les autres. Totalement engagé pour la durabilité, il privilégie des pratiques respectueuses de l’environnement tout en offrant une plateforme de choix aux nouveaux talents. C’est l’occasion parfaite de découvrir une variété d’artistes montants de tous styles de musique, dans une atmosphère à la fois végétale et festive.

Venez soutenir la musique émergente et les initiatives durables ! Ce festival est une invitation à la découverte sonore, à la rencontre et à la prise de conscience écologique, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Découvrez la Programmation de l’Édition 2025 :

L’affiche de cette année est riche en promesses, avec une belle diversité de styles musicaux :

Vanille

Planck Wall

Liizi

Chicos Machine

Trakoeur

Lucille Ondes

Elipsën & Kiera Thorpe

Retrouvez plus d’informations sur le site internet du festival pour découvrir les artistes en détail et le déroulement de cette journée.

Infos Pratiques :

Date : Samedi 30 août 2025

Lieu : Maison de l’Occitanie, Toulouse

Placement : Libre

Tarifs : Gratuit

Venez nombreux faire la fête et soutenir une cause importante !