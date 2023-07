Belle victoire pour le Toulouse Olympique face à Batley

Partager Facebook

Après son revers à Londres le TO se reprend avec une victoire sur sa pelouse face à Batley 34-12. Avec ce résultat, le Toulouse Olympique retrouve sa place de dauphin.

Les 10 premières minutes sont disputées, les 2 formations alternent entre attaques et défenses. Le TO frappe en premier et ouvre la marque grâce à Josh RALPH, Jake SHORROCKS transforme et le score est de 6-0 après 8 minutes de jeu. Le jeu s’équilibre et les 2 formations se rendent coup pour coup. Batley égalise avec un essai de REILLY que HOOLEY transforme. 6-6 à la 22e minute. Le TO XIII repasse rapidement devant avec un essai d’Anthony MARION 4 minutes après. 12-6 grâce à Jake SHORROCKS qui transforme. Le Toulouse Olympique se retrouve acculé sur la ligne d’en-but durant les 10 dernières minutes de la première période, Batley marque à la 38e. MEADOWS permet aux Bulldogs de recoller à 12-12 puisque HOOLEY transforme. Score de parité à la pause.

Au retour des vestiaires, les Olympiens accélèrent sur tous les fronts. Offensifs et défensifs. En témoigne les essais de Benjamin LAGUERRE, Maxime STEFANI et Zac SANTO qui s’offre ses deux premiers essais à domicile. Un poteau empêchera notre buteur Jake SHORROCKS de réaliser un 100% au pied. Défensivement les Bleus, Blancs (et Rouges) dégoutent les Bulldogs qui ne parviennent pas à inscrire le moindre point dans ce deuxième acte. Score final 34-12 !

Les hommes de Sylvain HOULES conservent leur invincibilité à domicile et retrouvent la 2e place du championnat. Le TO jouera son prochain match dans 14 jours, face à Keighley à Ernest Wallon. Place à un week-end de repos bien mérité avant d’affronter les 2 derniers mois de compétition avant la fin de la phase régulière.