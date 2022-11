Partager Facebook

Cette année, pour la première fois du Festival BD Colomiers, le Prix Toute Première fois est décerné à Martin Panchaud pour son premier livre La couleur des choses, paru aux éditions Çà & Là.

Ce week-end a eu lieu à Colomiers le festival de BD le plus important de la région. En ouverture vendredi 18 novembre, les organisateurs ont décerné un nouveau prix littéraire du festival : le prix Toute Première Fois. Pour bien faire, c’est la bande dessinée de Martin Panchaud, La Couleur des Choses, qui a reçu cette distinction. C’est la toute première BD de cet auteur et illustrateur suisse.

Plébiscité par la presse et les lecteur·ices, ce premier livre bouscule les habitudes de lecture en étant intégralement dessiné en vue plongeante sans perspective. Ici, tous les personnages sont représentés sous forme de cercles de couleur.

Le récit oscille entre comédie et polar avec une technique graphique surprenante, mêlant architecture, infographies et pictogrammes à foison, qui font de ce roman très graphique un livre étonnant et captivant.