Première édition du Festival Villes pour Tous à Toulouse !

Cette semaine, la ville de Toulouse propose le festival Villes Pour Tous avec des événements pour tous les public, notamment ceux en situation de Handicap.

Du 21 au 27 novembre, un programme riche autour de l’accessibilité prend place dans les quartiers de Toulouse et des villes de la Métropole. Des évènements pensés pour tous les publics, notamment ceux en situation de handicap, c’était le formidable pari relevé pendant plus de dix ans par les Rencontres Ville & Handicap, qui devient cette année le Festival Villes pour Tous.

En septembre 2022, la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole ont créé un label Villes pour Tous, une marque événementielle qui garantit l’accessibilité pour tous des événements qui en bénéficient. Il rend immédiatement visibles les différents événements organisés sur Toulouse et les communes alentours qui portent une attention particulière à l’accueil des personnes en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques. Mais ce nouveau label propose également des événements grand public, gratuits et ouverts à tous. La gratuité de la grande majorité du programme permet ainsi à tout le monde de pouvoir profiter d’une offre culturelle, sportive ou encore d’animation diversifiée et riche.

Découvrir le festival Villes pour Tous, c’est s’initier au handisport, déguster du vin à l’aveugle, traverser des expositions sonores et olfactives, participer à des ateliers tactiles, vivre des spectacles en langue des signes,… Autant d’évènements ingénieux loin d’être une contrainte, l’accessibilité devient un atout !

Le Festival est aussi ce grand rendez-vous annuel où l’on découvre comment penser la ville autrement, comment rendre la société plus inclusive. On s’informe sur ce qu’est un trouble dys et comment il se manifeste. On y apprend la langues des signes. A de très nombreuses questions, le Festival Villes pour Tous offre des réponses à travers des conférences, ateliers et forums pour les particuliers et les professionnels.

>> Retrouver tous les rendez-vous sur metropole.toulouse.fr