Marionnettes : Guignol et ses amis font le plein de rires au Jardin des Plantes !

Les vacances de la Toussaint s’annoncent joyeuses pour les familles toulousaines ! Guignol et ses amis installent leur chapiteau au Jardin des Plantes de Toulouse du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2025.

Les enfants seront enchantés de retrouver leurs héros préférés dans ce spectacle de marionnettes traditionnel, plein de rires et de complicité. Au programme : Winnie l’Ourson, Pinocchio, Peter Pan, la Reine des Neiges et la Pat’ Patrouille. Une expérience magique et amusante, d’une durée de 50 minutes, qui se déroulera sous un chapiteau pour être à l’abri de tout mauvais temps. C’est le rendez-vous idéal pour partager un moment de joie en famille.

Informations pratiques

Lieu : Jardin des Plantes, Allées Jules Guesde, Toulouse

Dates et heures : Du 18 octobre au 2 novembre 2025. Deux spectacles par jour : 15h00 et 16h30 (horaires à vérifier sur place selon les jours).

Tarif : 8€ (tarif unique)

Réservation : Attention : Il n’y a pas de réservation en ligne possible. La billetterie ouvre sur place, 15 minutes avant le début du spectacle.

Venez nombreux pour applaudir Guignol et toute sa joyeuse bande !