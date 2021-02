Festival : Les Déferlantes Sud De France déménage

Partager Facebook

Pour son édition 2021, les Déferlantes Sud de France s’installeront au château d’Aubiry à Céret.

Depuis 2007, le festival s’installait chaque mois d’aout au Château de Valmy à Argeles-sur-mer. Petit à petit, les Déferlantes ont pris de l’importance et il était temps de continuer de grandir et de voir plus grand. « A Valmy, nous avons accueilli des artistes, des groupes toujours plus prestigieux, français et internationaux. Mais nous sentions que les Déferlantes devenaient victimes de leur énorme succès. Nous avons pris le temps de la réflexion pour améliorer l’accueil, la sécurité, favoriser le plaisir partagé du public. Aujourd’hui nous sommes arrivés au terme de ce que nous pouvions produire dans le parc de Valmy » explique David Garcia président du Festival.

Il fallait donc un nouveau lieu pour l’édition 2021. Après l’annulation de l’édition précédente, une grande édition est en préparation avec un emménagement spécial. Les Déferlantes s’installeront donc du 7 au 10 juillet au château d’Aubiry à Céret. « Le château d’Aubiry est aujourd’hui plus adapté pour accueillir, dans le respect des normes de sécurité et de confort, un large public. Il correspond aux exigences des artistes et des techniciens. Plus pratique, plus fonctionnel pour notre équipe et les bénévoles, plus convivial pour nos partenaires. » nous indique David Garcia.

Reste que « L’esprit, l’âme du festival ne change pas » nous promet le président des Déferlantes. Rendez-vous prochainement pour la suite de la programmation et en juillet à Céret pour une belle édition 2021 si la situation nous le permet !

Quelques noms !

En attendant de connaitre toute la programmation, on sait déjà que Céret accueillera SUM 41, Ben HArper, Jean-Louis Aubert, Angèle, Simple Minds, Ninho, Roméo Elvis, Soprano ou encore Némir.

Infos : https://www.festival-lesdeferlantes.com/