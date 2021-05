Barrages: TFC – Nantes, rencontres décisives !

Partager Facebook

Après sa victoire sur Grenoble (3-0), le Toulouse FC disputera le barrage aller pour la Ligue 1 ce jeudi au Stadium face à Nantes.

Voilà, on y est! Plus que deux matchs pour finaliser un objectif : la montée en Ligue 1. Deux matchs de barrage face au FC Nantes, 18e de Ligue 1. Le premier acte a lieu ce jeudi au Stadium avant de se déplacer à Nantes dimanche prochain.

Nantes un adversaire historique

Pour ce match de barrage, sur la route des violets, on retrouve un club historique français, le FC Nantes : son palmarès, son stade de la Beaujoire et ses supporteurs (absents pour ce barrage). « Nous avions préparé toutes les éventualités pour ces barrages, et commencé à étudier tous les adversaires potentiels. Nantes est un grand club français, mais c’est un adversaire comme les autres, il n’y a pas de crainte particulière » minimise Patrice Garande en conférence de presse mardi.

L’histoire mais surtout l’expérience de la Ligue 1. Si Nantes a connu une saison compliquée avec des changements d’entraineurs notamment, il faut reconnaitre que la marche entre L1 et L2 est haute. Ce que confirme le coach toulousain : « En L1, si vous perdez un ballon dans une zone dangereuse, c’est but. Une équipe en difficulté, qui joue son maintien est-elle plus forte qu’une de L2 qui joue la montée ? Le terrain le dira! »

Prêt au combat

Le TFC donnera tout pour cette montée. Tout au long de la saison, les violets ont montré de belles qualités et méritent de retrouver l’élite un an après l’avoir quitté. Pour cela il faudra mettre en place les consignes défensifs à la hauteur de l’enjeu. « Il va falloir réussir à exploiter les faiblesses de notre adversaire, tout en étant hyper costaud sur le plan défensif ! Il ne faudra pas avoir d’oubli sur le plan défensif, et être par exemple tous impliqués à la récupération du ballon » explique le coach.

Mais surtout jouer son jeu : « Il faudra être entreprenant, oser et surtout ne pas jouer petit bras. C’est l’une de mes fiertés cette saison : le TFC est une équipe qui joue, qui va vers l’avant, qui va chercher son adversaire ! Il faudra garder cet état d’esprit.«

Sans public

Encore une fois, à l’image de cette saison, le TFC jouera sans public dans son antre du Stadium. On sait l’importance des supporteurs dans ces moments là. « Je pense que si nous avions pu ouvrir le Stadium, nous l’aurions rempli sur plusieurs matchs. Nous sentons tous que quelque chose se passe, que toute une ville est derrière nous ! C’est tout sauf une pression, c’est une force ! » confirme Patrice Garande. On le sait : les supporteurs seront aux abords du stade pour l’arrivée des joueurs.

Les toulousains se reconnaissent dans cette équipe prête à tout pour gagner, qui montre du beau jeu, et ne renonce jamais. Il faut dire que personne ne pouvait prévoir une telle saison de nos toulousains. Il faut désormais aller au bout de l’objectif pour réaliser quelque chose de fantastique.

En tout cas, il faudra pour le TFC prendre un certain avantage avant un déplacement à Nantes dimanche à 18h. Dans moins d’une semaine on connaitra le destin du Téfécé après une brillante saison.