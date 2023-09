Un métier sérieux, Le Livre des solutions…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine, au cinéma, on pourra découvrir Un métier sérieux, le Livre des solutions, Mystère à Venise, L’été dernier ou encore La Nonne.

Un métier sérieux de Thomas Lilti

Avec Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos

C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier.

Mystère à Venise de Kenneth Branagh

Avec Kenneth Branagh, Tina Fey, Camille Cottin

Dans la Venise sinistrée de l’après-guerre, la veille de la Toussaint. Hercule Poirot, désormais à la retraite, assiste à contrecœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. C’est alors qu’un des invités est assassiné.

Le Livre des solutions de Michel Gondry

Avec Pierre Niney, Blanche Gardin, Frankie Wallach

Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, il se lance dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes…

L’Été dernier de Catherine Breillat

Avec Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin

Anne, avocate renommée, vit en harmonie avec son mari Pierre et leurs filles de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d’un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu’il a une liaison avec Anne. Elle nie.

La Nonne : La Malédiction de Sainte Lucie de Michael Chaves

Avec Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid

Le mal n’a jamais été aussi proche : Valak, la nonne démoniaque de Conjuring revient… Dans le sud de la France.