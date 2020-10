Au Matou, la petite boutique des Musées et Monuments de Toulouse

Jusqu’à la fin de l’année, le MATOU, Musée de l’affiche de Toulouse, accueille la Petite boutique des Musées et Monuments de Toulouse.

Férus de beaux arts, d’archéologie, d’architecture ou d’antiquité ? C’est à la « Petite Boutique » que tous les amoureux de culture, d’histoire et d’art peuvent désormais se retrouver !

Le Matou accueille en effet jusqu’à la fin de l’année une boutique éphémère des musées et monuments de la Mairie de Toulouse, qui met en valeur la diversité et la richesse de leur offre muséale et patrimoniale.

Le public peut y retrouver une sélection de livres, objets de décoration, jouets et bijoux inspirés des collections du Musée des Augustins, du Musée Saint-Raymond, du Musée Paul-Dupuy, du Musée Georges Labit, du Musée de l’Affiche de Toulouse, de la Galerie du Château d’eau, du Couvent des Jacobins mais aussi du Castelet de l’ex-prison Saint-Michel (dont l’ouverture est prévue prochainement.)

Cette boutique éphémère s’inscrit dans la tradition des braderies régulièrement organisées par le musée de l’Affiche entre deux expositions temporaires.

Un espace café permet également aux Toulousains de se retrouver et de profiter pleinement de ce nouveau concept. En marge de la boutique et du café, des rencontres avec les artisans locaux fournissant les boutiques des musées seront organisées. Ces moments conviviaux seront l’occasion d’un échange avec le public autour de leur savoir-faire et de leurs engagements.

Un lieu idéal pour dénicher ses cadeaux de fin d’année !

La petite boutique des Musées et Monuments

Musée de l’Affiche

58 allées Charles de Fitte

31300 TOULOUSE

Ouverte du mardi au dimanche de 11h à 18h