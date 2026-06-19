Festival MAP Toulouse 2026 : La photographie s’empare de la mythique Caserne Vion

Partager Facebook

Twitter

Le Festival MAP de retour pour une 16e édition inédite

Le rendez-vous incontournable de la scène photographique toulousaine fait son grand retour. Le Festival de Photographie MAP Toulouse annonce sa 16e édition, qui se tiendra du 11 au 27 septembre 2026. Devenu une biennale depuis 2024, cet événement gratuit et ouvert à tous promet une nouvelle exploration singulière de la Ville Rose. Depuis sa création, le festival accompagne les artistes et valorise la diversité des écritures photographiques.

Un lieu inédit et chargé d’histoire : La Caserne Jacques Vion

Pour cette édition 2026, le festival investit un site emblématique et en pleine transition : la Caserne Jacques Vion.

Situé en plein cœur du quartier Saint-Cyprien, ce site s’étend sur près d’un hectare.

Construit dans les années 70 et imaginé par l’architecte Pierre Debeaux, le bâtiment a abrité le Service Départemental d’Incendie et de Secours jusqu’en 2025.

Cet édifice emblématique des Trente Glorieuses est aujourd’hui reconnu pour sa valeur patrimoniale.

Il bénéficie du label « Architecture Contemporaine Remarquable » et d’une inscription au titre des Monuments historiques depuis 2023.

Les grandes halles, les circulations et les volumes imbriqués de la caserne offriront un terrain d’expression totalement inédit pour la création contemporaine.

Une programmation artistique sous le signe du dialogue

La programmation de cette année repose sur une sélection pointue menée par le directeur artistique Ulrich Lebeuf. Le festival mettra en lumière une grande diversité d’approches, allant de la photographie documentaire à la photographie plasticienne, en passant par les installations et les expérimentations visuelles.

L’exposition majeure : Le face-à-face Edward Curtis et Zen Lefort

L’un des temps forts de la saison sera une exposition majeure mettant en résonance les travaux d’Edward Curtis et de Zen Lefort.

À près d’un siècle d’écart, ces deux photographes racontent les peuples amérindiens depuis des réalités profondément différentes.

Edward Curtis a photographié en 1905 un monde qu’il pensait alors voué à disparaître.

De son côté, Zen Lefort est allé à la rencontre de ces mêmes communautés dans les années 2000, documentant leur quotidien, leurs luttes et leur inscription dans le monde contemporain.

Cette exposition agit comme un espace de résonance où le passé et le présent coexistent, invitant le spectateur à reconsidérer l’histoire.

Au-delà de cette confrontation temporelle, le public pourra également découvrir les travaux d’autres artistes de talent tels que Bruno Vialaneix, Christophe Brochet, Olivier Jobart ou encore Nikita Teryoshin.

Informations Pratiques

Créé en 2008 par l’association Mise au Point, le Festival MAP a déjà révélé plus de 30 talents émergents et exposé plus de 170 photographes. Plus qu’un simple festival d’images, c’est une véritable expérience collective.