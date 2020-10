Le très beau Festival Cinespana débute à Toulouse !

Partager Facebook

Le Festival du cinéma Espagnol, Cinespana, prendra place à Toulouse du 2 au 11 octobre 2020.

Cinespaña est l’évènement culturel qui permet chaque année au public de la métropole toulousaine et de la région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée, de découvrir le cinéma espagnol à travers des compétitions de longs-métrages fictions et documentaires, un panorama ou encore des cycles thématiques.

Parmis les grands moments, un voyage vitaminé dans les années 1960-1980 avec le détonant cycle ¡Pánico Pop! Subversion en Espagne, des yéyés à la Movida, coproduit avec la Cinémathèque. Outre les habituelles Compétitions Fiction, Documentaire et Nouveaux Cinéastes, le Festival vous emmenera découvrir les nouvelles tendances du cinéma basque. Sans compter les rencontres littéraires ou professionnelles, les expositions, avant-premières, séances de courts ou jeune public, ateliers et projections scolaires qui rythmeront, en présentiel et en ligne, la vie de cette 25e édition, à Toulouse et en Région Occitanie.

Pour en profiter pleinement, rendez-vous au Village du festival, dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse. Concerts gratuits tous les soirs à 19 h ainsi que bar à tapas et restauration.

Le Festival débutera ce vendredi soir à la Cinémathèque de Toulouse aevc la projection des films Josep de Aurel et Si me borrara el viento lo que yo canto de David Trueba. A noter qu’un exposition des dessins du film Josep a lieu au Cinéma ABC de Toulouse.

Cinespana termina son édition le samedi 10 octobre avec une soirée de Clôture avec remise de rpix et la projection du film El Olvido. Les films primés seront rediffusés le dimanche 11 octobre dans les salles toulousaines.

Toutes les informations complémentaires sur le site du festival : www.cinespagnol.com