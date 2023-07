Rose Festival : Découvrez les finalistes de la finale du Tremplin !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après deux demi-finales, les 7 juillet au Metronum (Toulouse) et 12 juillet à CRI’ART (Auch), où les 8 candidats sélectionnés ont joué sur scène, un jury composé d’experts de la profession a fait son choix.

Après des discussions passionnées et de visions au long terme au sujet de ces artistes en devenir, le jury a sélectionné ses talents. Place à la finale de cette première édition du Tremplin : Carbonne, Jethro, Joye et White N (re)fouleront la scène du Metronum le 18 juillet prochain. Parmi eux, deux remporteront le prix tant attendu, rejoindre leurs artistes favoris à l’affiche du Rose Festival #2 et bénéficier d’un accompagnement artistique, dans une démarche de professionnalisation !

Pour juger les talents, un jury de choix :

Bigflo & Oli, Jean-Nicolas Baylet (Directeur Général à La Dépêche), Pierre Gilles Dorison (Directeur artistique et responsable cellule urbaine chez Polydor), Samuel Capus (Directeur du Rose Festival et Bleu Citron Productions ), Emilie Mazoyer (Animatrice et productrice radio et télé), Clément Libe (Musicien et producteur), Nathalie Roy (Responsable du pôle musiques actuelles de la Sacem), Cléa Vincent, Wawad, Guilty, Mouss (Membre du groupe Zebda) et Fabien Lhérisson (Directeur du Metronum).