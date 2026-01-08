Josep Pons et Lauranne Oliva célèbrent Francis Poulenc à la Halle aux Grains de Toulouse

Le samedi 7 février 2026 à 20h00, l’Orchestre National du Capitole propose une plongée fascinante dans l’univers contrasté de Francis Poulenc. Sous la direction de Josep Pons, le « plus français des chefs espagnols », la Halle aux Grains vibrera au son d’un programme sacré où la ferveur religieuse côtoie une liberté de ton unique.
« Moine et voyou » : Le génie de Poulenc
Le musicologue Claude Rostand résumait ainsi le style de Poulenc : un mélange savant de profondeur spirituelle et de malice rebelle. Ce concert met en lumière deux de ses œuvres liturgiques majeures, nées d’une foi retrouvée après des épreuves personnelles.
-
Le Stabat Mater : Inspiré par la perte d’amis proches, Poulenc y dépeint la douleur de la Vierge avec des pages tour à tour sublimes et grinçantes. Une œuvre d’une humanité bouleversante.
-
Le Gloria : Composée dix ans plus tard, cette partition pour soprano solo, chœur et orchestre est un chef-d’œuvre d’éclat et de transcendance, non sans ce « piquant » caractéristique du compositeur.
Une distribution d’exception
Pour servir cette musique exigeante, l’Orchestre du Capitole s’entoure de partenaires de prestige :
-
Lauranne Oliva : La jeune soprano montante apportera sa clarté vocale et sa sensibilité aux parties solistes.
-
L’Orfeón Donostiarra : Ce chœur légendaire viendra sublimer la dimension monumentale et sacrée des œuvres.
Ce concert est une invitation à découvrir comment Poulenc a su marier le sacré et le profane, offrant une musique qui touche directement au cœur tout en surprenant l’oreille. Un rendez-vous où la spiritualité se fait vibrante et moderne.
Informations Pratiques – Concert Poulenc
|Date et horaire
|Samedi 7 février 2026 à 20h00
|Lieu
|Halle aux Grains (Place Dupuy, 31000 Toulouse)
|Direction
|Josep Pons
|Solistes & Chœur
|Lauranne Oliva (soprano) et l’Orfeón Donostiarra
|Tarifs
|De 8 € à 68 €
|Réservations
|Billetterie sur le site de l’Orchestre National du Capitole ou aux guichets de la Halle aux Grains.