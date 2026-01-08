Josep Pons et Lauranne Oliva célèbrent Francis Poulenc à la Halle aux Grains de Toulouse

Le samedi 7 février 2026 à 20h00, l’Orchestre National du Capitole propose une plongée fascinante dans l’univers contrasté de Francis Poulenc. Sous la direction de Josep Pons, le « plus français des chefs espagnols », la Halle aux Grains vibrera au son d’un programme sacré où la ferveur religieuse côtoie une liberté de ton unique.

« Moine et voyou » : Le génie de Poulenc

Le musicologue Claude Rostand résumait ainsi le style de Poulenc : un mélange savant de profondeur spirituelle et de malice rebelle. Ce concert met en lumière deux de ses œuvres liturgiques majeures, nées d’une foi retrouvée après des épreuves personnelles.

Le Stabat Mater : Inspiré par la perte d’amis proches, Poulenc y dépeint la douleur de la Vierge avec des pages tour à tour sublimes et grinçantes. Une œuvre d’une humanité bouleversante.

Le Gloria : Composée dix ans plus tard, cette partition pour soprano solo, chœur et orchestre est un chef-d’œuvre d’éclat et de transcendance, non sans ce « piquant » caractéristique du compositeur.

Une distribution d’exception

Pour servir cette musique exigeante, l’Orchestre du Capitole s’entoure de partenaires de prestige :

Lauranne Oliva : La jeune soprano montante apportera sa clarté vocale et sa sensibilité aux parties solistes.

L’Orfeón Donostiarra : Ce chœur légendaire viendra sublimer la dimension monumentale et sacrée des œuvres.

Ce concert est une invitation à découvrir comment Poulenc a su marier le sacré et le profane, offrant une musique qui touche directement au cœur tout en surprenant l’oreille. Un rendez-vous où la spiritualité se fait vibrante et moderne.

Informations Pratiques – Concert Poulenc