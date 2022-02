Appel à auteurs pour le festival Photo Map Toulouse !

Partager Facebook

Cette année, le Festival Photo MAP Toulouse revient avec un 14e volet placé sous le signe de la joie et des célébrations ! L’appel à auteurs est lancé du 15 février au 15 avril 2022.

Depuis sa création en 2008, l’évènement devenu emblématique dans l’univers culturel et artistique toulousains récompense les meilleurs projets des jeunes talents amateurs venus du monde entier.

Et pour cause, la 14e édition ne déroge pas à la règle. En effet, le Festival Photo MAP Toulouse ambitionne une nouvelle fois de dénicher les talents de demain en lançant dès à présent son appel à Auteurs 2022. Cette année encore, le Festival les soutiendra à travers le Grand Prix MAP / Conseil Départemental 31 ainsi que la Bourse MAP / Face à La Mer.

Le Grand Prix MAP / Conseil Départemental 31

Du 15 février au 15 avril 2022, les jeunes talents amateurs de toutes nationalités pourront dévoiler au grand public leur entière créativité autour de la thématique du mot « Célébration « s » ». Le jury qui sera composé de professionnels, compte bien être surpris par l’audace, l’imagination et l’interprétation de ce mot et ainsi découvrir de nouveaux regards sur la photographie.

De la photographie documentaire à la plasticienne, l’idée sera de révéler la définition de la « Célébration « s » » sous forme d’histoire réelle, fictive, imaginaire ou mythologique. Le champ des possibles s’ouvre aux artistes !

Le ou la lauréat(e) remportera une bourse de 4 000 € et sera publié sur le site web : www.mapphoto.fr au mois de mai 2022.

La Bourse MAP / Face à La Mer

Un workshop en lien avec la photographe marocaine Yzza Slaoui a été créé par l’équipe du Festival Photo MAP Toulouse en collaboration avec les Rencontres Photographiques de Tanger / Face à la mer. Le travail de la talentueuse photographe se concentrait essentiellement sur les questions d’inégalités social et de genre, les conflits, la question des femmes et celle des dérèglements climatiques.

Cette exposition, en hommage à la photographe (décédée en décembre dernier) et son engagement photographique, récompensera un jeune artiste issu du bassin méditerranéen qui recevra ainsi une bourse de 1 000 €.

Pour en savoir plus : www.map-photo.fr