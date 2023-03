Antoine Dupont élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations

Partager Facebook

Pour la troisième fois de sa carrière, et pour la seconde année consécutive, Antoine Dupont est élu Meilleur Joueur du Six Nations 2023.

Nouveau trophée personnel pour le Capitaine du XV de France. Si les bleus ont perdu le Tournoi, Antoine Dupont a lui conservé son titre de Meilleur Joueur après 2020 et 2022. Un back to back incroyable pour le Meilleur joueur du Monde 2021. Place désormais à la fin de saison avec le Stade Toulousain et d’autres trophées à soulever…et à la Coupe du Monde en France dès septembre.