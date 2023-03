« Mon Etoile », le nouveau clip de Lombre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

LOMBRE nous dévoile le titre « Mon Etoile » , nouvel extrait de premier album.

Avant la parution d’Ailleurs, 1er album de Lombre le 12 mai, le musicien nous propose sous forme de dialogue une exploration poétique entre rap et pop vers « son » étoile, à la fois lointaine et amie proche. On retrouve dans ce second single ses thématiques de prédilection : rêves à atteindre, beauté et optimisme. Refrain entêtant qui sonne déjà comme un hymne prêt à éclairer la voix de Lombre qui se produira au Zénith de Toulouse en 1ére partie de BigFlo et Oli 15 avril et à la Maroquinerie à Paris 12 mai.

L’album « AILLEURS » est prévu pour le 12 mai 2023 !