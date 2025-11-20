ANNIVERSAIRE MUSICAL : BEN HERBERT LARUE FÊTE SES 10 ANS DE CARRIÈRE AU BIJOU !

Le « troubadour » Ben Herbert Larue et ses musiciens célèbrent leurs 10 ans de scène avec un concert unique et inédit, le samedi 22 novembre 2025 à 21h00 au Bijou de Toulouse !

Dix ans, c’est une étape marquante ! C’est le premier anniversaire à deux chiffres, et Ben Herbert Larue compte bien le célébrer en grande pompe avec une tournée unique et éphémère qui fait escale au Bijou.

Ce concert inédit sera un véritable album photos bien vivant de chansons souvenirs. Ben Herbert Larue et ses complices retraverseront des chansons choisies de leur riche discographie, mais avec un nouveau regard et des nouveaux arrangements. Attendez-vous à un coup de peinture fraîche et joyeuse sur leurs titres phares !

Un Concert Inédit et un Nouveau Départ

L’occasion sera également donnée de sortir de l’ombre des chansons qui sommeillent, écrites sur la route des tournées et des rencontres multiples, et qui n’attendent qu’une chose : exister sur scène.

Ce moment de partage sera l’occasion de célébrer le chemin parcouru, tout en laissant beaucoup de place pour écrire la suite de cette belle aventure musicale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de chanson française poétique et pleine d’humanité.

Informations Pratiques & Réservation