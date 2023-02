Alex Vizorek de retour cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après son succès cette semaine à l’Aria Cornebarrieu, Alex Vizorek jouera son spectacle Ad Vitam le 5 octobre prochain au Casino Barrière Toulouse.

Alex Vizorek nous propose son nouveau spectacle « AD VITAM ». Spectacle sur la… mort! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens! Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme: appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la VIE.

Il y a quelques années Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, . Il avait questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques. « Alex Vizorek est une oeuvre d’art » a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia.

Rendez-vous donc pour une nouvelle date au Casino Barrière Toulouse le 5 octobre prochain.

Réservations : www.box.fr