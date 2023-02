Le Toulouse Con Tour en mars au Bascala

Partager Facebook

Toulouse Contour, ce trio porté par les artistes Art Mengo, Magyd Cherfi et Yvan Cujious, sera sur la scène du Bascala le 11 mars prochain !

Initialement prévu le 1er octobre dernier au Bascala, le concert de Toulouse Contour aura lieu le mois prochain. Unis par leur amour de la chanson, le terroir occitan et le verbe en lui-même, Art, Magyd et Yvan se retrouvent autour de ce projet pour rendre hommage au patrimoine qui les a bercés : ils y reprennent les plus grands artistes de la chanson française (Les Ferrer, les Cabrel, les Nougaro, les Perret) et les moins connus aussi (Les Juliette, les Vassiliu, les Marcel Amont…).

Accompagnés sur scène simplement par une batterie et un accordéon, le trio promet un spectacle où l’on rit, s’émeut, écoute et puis applaudit de bon cœur. Chacun apparaît tour à tour, alternant chants choraux et solos, chansons personnelles et reprises, moments d’émotions et saillies plus cyniques, premier et second degrés.

Infos : www.le-bascala.com