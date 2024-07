J’aime beaucoup ce que vous faites, encore une date disponible au théâtre des 3T

Rires garantis avec cette comédie à succès !

Avis aux amateurs de rire ! Vous allez adorer cette pièce de théâtre hilarante qui a déjà conquis plus d’un million de spectateurs.

Imaginez un instant découvrir, grâce à une erreur de manipulation sur votre téléphone portable, ce que vos meilleurs amis pensent réellement de vous… C’est le cauchemar qui devient réalité pour Charles et Carole, deux amis inséparables dont la relation va être mise à rude épreuve.

Bouleversés par les paroles blessantes qu’ils ont entendues, Charles et Carole décident de se venger. Mais leur plan machiavélique va rapidement déraper, et les voilà embarqués dans une série de quiproquos cocasses et de situations plus embarrassantes les unes que les autres.

Cette comédie irrésistible explore avec humour et finesse les relations humaines, l’amitié, la trahison et les secrets que l’on cache parfois à nos proches. Préparez vous à rire aux larmes et à vivre une soirée inoubliable en compagnie de personnages hauts en couleur et de dialogues percutants.

Ne manquez pas ce spectacle jubilatoire qui vous fera passer un moment des plus agréables !

Informations pratiques :

Au Théâtre 3T

Durée : 1h30-4 personnages

Tout public

Un succès fou !

#Comédie #RireGaranti #Amitié #Trahison #Secrets