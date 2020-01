Alex Ramirès ce vendredi au Bascala

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’excellent Alex Ramirès présentera son seul en scène « Sensiblement Viril » ce vendredi 31 janvier 2020 sur la scène du Bascala de Bruguières.

Jeune espoir de la nouvelle génération d’humoriste, Alex Ramires prend de plus en plus de place dans le paysage culturel grâce notamment à un seul en scène incroyable : « Sensiblement Viril ». Juste, tendre, à l’autodérision jouissif, le spectacle est une réussite totale.

Avec la complicité, l’amour et la mise en scène d’Alexandre Bialy, il crée « Sensiblement Viril » Un spectacle loin des clichés, en toute sincérité, qui assume tout. En parallèle sur Internet, Alex Ramires réalise Les Vidéos Low-Cost : parodies plan par plan de dessins animés et films cultes avec les moyens du bord qui comptabilisent des millions de vues à travers le monde et sûrement au-delà. Et l’an dernier, on a pu le voir en chroniqueur dans l’émission Quotidien sur TMC.

Le Voilà de passage avec son seul en scène, Sensiblement Viril, ce vendredi 31 janvier au Bascala de Bruguières.

Alex Ramirès en spectacle

Le 31 janvier 2020

Le Bascala de Bruguières

Réservations : www.bleucitron.net