« Disney en Concert : Autour du Monde » fait escale au Zénith de Toulouse !

Préparez-vous à un voyage musical féerique, car « Disney en Concert : Autour du Monde » débarque au Zénith Toulouse Métropole le samedi 1er novembre 2025 à 20h00. Ce spectacle unique invite petits et grands à une immersion totale dans l’univers enchanté de Disney.

Laissez-vous transporter de la savane du Roi Lion aux royaumes enneigés de La Reine des Neiges, en passant par les îles paradisiaques de Vaiana et les forêts de Pocahontas. Sur scène, un orchestre symphonique, accompagné de talentueux chanteurs et danseurs, donne vie aux plus grandes musiques des films Disney. Des extraits des longs métrages seront projetés sur un écran géant HD, pour une expérience visuelle et sonore inoubliable.

Plus qu’un simple concert, c’est une célébration des thèmes universels qui ont fait le succès de Disney : l’amitié, l’amour, le courage et la quête de soi. Une soirée magique qui promet de raviver des souvenirs et d’en créer de nouveaux.

Informations pratiques

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

Date et heure : Samedi 1er novembre 2025, à 20h00

Tarifs : 41€, 55€, 68€, 80€

Réservations : Box.fr

Une occasion unique de vivre la magie de Disney comme jamais auparavant.