Agenda – Les Festivals de l’été près de Toulouse

De Montauban en Scène au Rose Festival en passant par le Festival de Toulouse, les Siestes Electroniques, le Nouveau Printemps ou encore le Marathon de Toulouse : l’été 2023 s’annonce exceptionnel pour les festivaliers. Toulouseblog fait le point sur les rendez-vous à moins de 2h de la ville rose !

L’été 2023 va nous régaler de nouveau avec son lot de rendez-vous immanquable. Il y aura pour tous les gouts que ce soit les amoureux de musique, de littérature ou même de cinéma. Toulouseblog a sélectionné les événements incontournables de l’été pas trop loin de la ville rose pour profiter entre ami-e-s ou en famille.

Le Nouveau printemps – Jusqu’au 2 juillet

Le festival de création contemporaine a invité une trentaine d’artistes à explorer les liens entre culture et culture du vivant. Rendez-vous pour une déambulation dans le quartier Saint Cyprien : la chapelle de la Grave, le musée des Abattoirs, le Château d’eau…

Infos : lenouveauprintemps.com

Montauban en scène – Du 22 au 25 juin

Quelle année exceptionnelle pour le Festival Montauban en Scène et son line up 5 étoiles avec M Pokora, Orelsan, M, Fatoumata Diwara, Juliette Armanet ou encore Annie Lalalove et Julien Granel.

Infos : montauban-en-scenes.fr

Marathon des Mots – 22 au 27 juin

La 19e édition du Marathon des Mots signe son retour du 22 au 27 juin avec de nombreux rendez-vous littéraires entre rencontres et lectures. Le Marathon des Mots va nous proposer des moments inoubliables. Au programme : la vie selon Deborah Levy en présence de l’incontournable autrice britannique, une rencontre « Heures américaines » qui verra dialoguer Douglas Kennedy et Dany Laferrière, une « Conversation méditerranéenne » avec Laurent Gaudé et Matthieu Belezi, la remise du prix Marguerite Yourcenar – SCAM à Patrick Chamoiseau pour l’ensemble de son oeuvre, le 40e anniversaire des éditions P.O.L. avec Dominique Blanc, la présence de la lauréate du Prix Goncourt 2022 : Brigitte Giraud…

Infos : https://www.toulouseblog.fr/une-programmation-cinq-etoiles-pour-le-marathon-des-mots-2023/

Siestes Electroniques – 29 juin au 2 juillet

Du 29 juin au 2 juillet, le festival Les Siestes retrouve Toulouse avec quelques jours autour de la musique. Les Siestes, festivals gratuits de musiques aventureuses, existent depuis 21 ans ! Les Siestes ont parcouru le Monde (24 pays) tout en restant bien ancré dans leur ville de naissance, Toulouse, avec toujours un objectif en tête : programmer des musiques étonnantes, aventureuses, ambitieuses, dans un contexte le plus humble, réconfortant et accessible possible. La Ville Rose retrouve ses Siestes fin juin pour quatre jours exceptionnels.

Infos : https://www.toulouseblog.fr/les-siestes-fin-juin-a-toulouse/

Les Estivités de Blagnac – Du 26 juin au 27 juillet

Les Estivités, village estival culturel, sportif et ludique proposé par la ville de Blagnac, vous donnent rendez- vous au Parc du Ritouret du 26 juin au 27 juillet. Du lundi au vendredi de 16h30 à 20h30, découvrez une programmation riche et variée autour d’animations sportives et artistiques, d’ateliers ludiques, de jeux gonflables et jeux d’eau…

Infos : mairie-blagnac.fr

Cinéma en plein air – Tout l’été à Toulouse

Avec les beaux jours, les toulousains aiment profiter de l’extérieur. Preuve en est le succès des guinguettes. Toulouse profite du retour de l’été pour lancer son « Ciné sous les étoiles ». Du dernier blockbuster aux œuvres art et essai, l’été sera sous le signe du 7e art avec une centaine de projections en plein air à Toulouse, de juin à fin août.

Infos : https://www.toulouseblog.fr/a-toulouse-du-cinema-en-plein-air-tout-lete/

Festival Ravensare – 1 et 2 juillet

Le Jardin Raymond VI au coeur de Toulouse accueille sur deux jours des spectacles gratuits autour de la musique et de la danse. Cette édition est l’occasion de mettre en avant la thématique « Libre de s’exprimer ».

Infos : www.festivalravensare.com

Faites de l’Image – 7 & 8 juillet

La Faites de l’Image continue son étrange itinérance dans la ville rose. Pendant deux longues soirées, le festival prend son quartier, l’enturbanne dans ses écrans, l’enivre de ses images hors cadres et de ses fulmineuses idées. La 22e édition du festival Faites de l’image aura lieu les 7 et 8 juillet à la croisée des quartiers Minimes et Négreneys. Le jardin des Anges, la dalle d’Arcachon, le boulodrome Claudette Dumont, des cours, des terrasses, des impasses, des passerelles … chaque espace est investi pour vous inviter à une promenade dans les arts visuels ! Au programme : expositions, installations, ateliers tout public, ciné-spectacles, performances audiovisuelles, concerts, projections sur plusieurs écrans de toute taille, le tout en plein air. Plus de 40 propositions artistiques sur deux jours !

Infos : www.lesvideophages.org

Festival de Toulouse – 1er au 13 juillet

Pour sa deuxième édition, le Festival de Toulouse convie le public à un nouveau voyage musical à travers le classique, la pop, le jazz, le blues, les B.O. de films et la musique cubaine. Danse, théâtre, cinéma et arts plastiques seront également de la fête.

Aux côtés de Philippe Katerine et de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, le Quatuor Modigliani fêtera ses 20 ans, Rolando Luna rendra hommage au légendaire Buena Vista Social Club dont il fut le pianiste, et Roberto Alagna signera son grand retour à Toulouse dans l’intimité d’un récital au Théâtre du Capitole. Enfin, Sanseverino aura carte blanche pour clôturer cette deuxième édition.

Infos : https://www.toulouseblog.fr/nouvelle-edition-du-festival-de-toulouse-en-juillet-prochain/

Halle Night Long – Du 7 juillet au 26 aout

Cette année, la Halle fêtera la 5è édition de son festival musical estival Halle Night Long. Tous les vendredis et samedis soirs des mois de juillet et d’août, la musique n’en finira pas de sonner sur le parvis de la Halle.

Ambiance musicale tantôt dansante, tantôt envoutante mais toujours à la faveur de la bonne humeur ! Les plus gourmands étancheront leur soif et contenteront leur faim sur place : guinguette et brochettes seront aussi de la partie.

Infos :

www.halledelamachine.fr

Samba Al Pais – 21 au 23 juillet

Le festival SAMBA AL PAIS retrouve les rives de l’Aveyron à Saint-Antonin-Noble-Val (82) du 21 au 23 juillet 2023. Un cadre naturel d’une beauté rare, où le temps d’un week end, on célèbre les musiques occitanes, brésiliennes, tropicales et caribéennes.

Des artistes venus du monde entier investissent la scène du festival pour faire découvrir une musique vivante et éclectique, proposer des ateliers de découverte ou de perfectionnement de pratiques musicales, des danses de groupes, des improvisations, des concerts gratuits dans le village… Dans une ambiance festive et familiale, la musique est à portée de tous et la vallée entière vibre au rythme du festival !

Infos : http://www.sambalpais.org/

Rose Festival – 1, 2 et 3 septembre

Après une première édition mémorable qui était COMPLÈTE une semaine avant l’ouverture de ses portes, le ROSE Festival fait son grand retour au MEETT de Toulouse pour trois jours de concerts : les 1, 2 et 3 septembre 2023 ! On retrouvera Angèle, Disiz, Gazo, Hamza, La Femme, M, M83, Vladimir Cauchemar et Worakls Orchestra. Sans oublier BigFlo &Oli.

Infos : https://www.toulouseblog.fr/les-premiers-noms-du-rose-festival-2023-a-toulouse/

Les déferlantes – 6 au 9 juillet à Barcarès

C’est l’un des plus gros festivals d’Occitanie, et il a tout le pays catalans derrière lui. Pour sa 16è édition, Les Déferlantes inaugurent un nouveau lieu au cadre exceptionnel situé en bord de mer méditerranée : les Jardins du Lydia au Barcarès. Sa programmation ambitieuse et qualitative confirme que ce festival est devenu le rendez-vous des familles et des amis dans le sud de la France. L’année dernière, 104 000 festivaliers ont profité du festival et ce nouveau lieu promet bien des splendeurs !

Infos : https://www.festival-lesdeferlantes.com/

Garorock – du 29 juin au 2 juillet à Marmande

Préparez-vous la 27e édition de Garorock est monstrueuse ! Les organisateurs nous embarque sur la plaine de la Filhole pour une expérience de fête dans un monde merveilleux et féerique.

De Macklemore à Lomepal, Phoenix, David Guetta, Central Cee, Louise Attaque ou encore Boris Brejcha, Skrillex, Shaka Ponk… Les 67 artistes programmés habilleront ce nouveau décor mirifique sur les 5 scènes proposées.

Infos : www.garorock.com

Festival de Carcassonne – Du 23 juin au 26 aout

Chaque été, le Festival de Carcassonne accueille près de 200 000 spectateurs venus de France et de l’étranger. Un festival unique sans équivalent en France, qui propose durant les mois de juin-juillet, près de 100 spectacles, dont plus de 70 entièrement gratuits (le OFF), répartis dans toute la ville sur 10 scènes différentes. Cette année, on pourra découvrir sur scène Bob Dylan, I Muvrini, Lang Lang, Patrice, Maxime Le Forestier, Dominique A, Stephan Eicher, Veronique Sanson, Julien Clerc, Tom Jones, -M-, Florent Pagny, Gims, Dadju, Juliette Armanet, Michel Polnareff, Angele, Soprano, SCH ou encore Aya Nakamura.

Infos : festivaldecarcassonne.fr