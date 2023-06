Les Siestes fin juin à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 29 juin au 2 juillet, le festival Les Siestes retrouve Toulouse avec quelques jours autour de la musique.

Les Siestes, festivals gratuits de musiques aventureuses, existent depuis 21 ans ! Les Siestes ont parcouru le Monde (24 pays) tout en restant bien ancré dans leur ville de naissance, Toulouse, avec toujours un objectif en tête : programmer des musiques étonnantes, aventureuses, ambitieuses, dans un contexte le plus humble, réconfortant et accessible possible. La Ville Rose retrouve ses Siestes fin juin pour quatre jours exceptionnels.

Rendez-vous au Jardin Compans-Caffarelli

Le festival s’installe de nouveau en plein air au Jardin Compans-Caffarelli au coeur de Toulouse. Après trois années compliquées en raison du Covid et de la crise sanitaire, les Siestes sont toujours présentes et en grandes formes. La ligne directrice reste la même : « une vision de l’excellence musicale proposée dans le cadre le plus humble, joyeux et accessible possible ». Preuve en est la gratuité de l’événement.

Dans le parc, on retrouvera deux scènes, celle du Lac et celle de la Clairière où les artistes se succèderont en fin de journée jusqu’à 21h. Les amoureux de musique découvriront la musique de Leya, Alto Fuero, François J.Bonnet & Stephen O’Malley, Abadir, Eugène Blove, Bendik Giske, Evita Mannji, Vica Pacheco, Mabe Fratti, Bella Baguena , Element ou encore Kinlaw & Franco Franco.

On ne peut que vous conseillez de vous arrêter à Compans fin juin pour vivre de beaux moments.

Infos : https://les-siestes.com/a-toulouse/