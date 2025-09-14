Adriana Bignagni Lesca : un voyage musical unique au Théâtre du Capitole

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Préparez-vous à une expérience musicale unique le mercredi 1er octobre 2025, car la mezzo-soprano Adriana Bignagni Lesca vous invite à une fusion inédite des cultures au Théâtre du Capitole de Toulouse. Accompagnée au piano par Nino Pavlenichvili, l’artiste propose un récital qui entremêle deux mondes sonores que tout semble séparer.

Ce concert est le fruit d’une rencontre entre la grandeur de l’opéra classique et les racines profondes de la musique traditionnelle du Gabon. Adriana Bignagni Lesca, avec sa voix puissante et émouvante, raconte des histoires universelles d’amour, de liberté et de résilience. Elle jongle avec brio entre des œuvres classiques incontournables et des créations personnelles, tirées de son propre héritage culturel. C’est une invitation à un voyage musical qui nourrit l’âme et qui célèbre la richesse des cultures.

Informations pratiques

Lieu : Théâtre du Capitole, Place du Capitole, Toulouse

Date et heure : Mercredi 1er octobre 2025, à 12h30

Tarif : 5€ (tarif unique)

Réservation : Théâtre du Capitole – Billets disponibles à l’entrée du théâtre le jour du concert, sous réserve de places disponibles.

Ne manquez pas ce moment de grâce et de partage musical !