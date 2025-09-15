Santa enflamme le Zénith de Toulouse pour deux dates !

Partager Facebook

Après avoir conquis le public avec son hit planétaire « Popcorn Salé », Santa annonce son grand retour sur scène et pose ses valises au Zénith Toulouse Métropole pour deux dates exceptionnelles. C’est l’occasion de découvrir en live les titres de son premier album solo, « Recommence-moi », incluant son nouveau single éponyme qui fait déjà danser les foules.

Forte d’un immense succès estival sur la scène des festivals et de concerts à guichets fermés à Paris, l’artiste s’apprête à offrir un spectacle à la hauteur de son talent. Connue pour sa voix puissante et son énergie communicative, Santa promet de faire vibrer le public toulousain dans une ambiance inoubliable.

Informations pratiques

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

Dates et heures : Dimanche 23 novembre 2025 à 18h00

Vendredi 27 février 2026 à 20h00

Tarif : À partir de 30€

Réservations : Bleu Citron

Ne manquez pas ces deux rendez-vous pour une soirée de musique et d’émotions.