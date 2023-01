A Toulouse, tous les emballages se trient !

Partager Facebook

Depuis ce 1er janvier 2023, le tri fait sa révolution à Toulouse avec de nouvelles dispositions notamment pour les emballages en plastique.

Toulouse, et sa métropole, ont lancé depuis ce 1er janvier 2023 un nouveau tri. Plus simple pour les toulousains, il est surtout plus efficace et performant pour l’environnement. On devra trier dans des bacs reconnaissables grâce à leur couleur jaune. Si votre bac de tri est bleu, il sera désormais identifié en jaune à l’aide d’un autocollant. La pose de ces autocollants a déjà commencé lors des tournées et s’échelonnera jusqu’à la juin 2023.

Ainsi, tous les emballages et papiers dans le bac de tri jaune :

emballages en plastique : bouteilles, bidons et flacons habituels auxquels s’ajoutent désormais pots de yaourt, barquettes, boîtes, sacs, sachets et films…

emballages en métal : canettes, boîtes de conserve, barquettes métalliques, aérosols…

petits emballages en carton : petits cartons, cartonnettes et briques alimentaires

papiers : imprimés, journaux, magazines, emballages

Si vous avez un bac trop petit, il est possible d’en avoir un plus grand en appelant :

Toulouse : 05 61 222 222

Autres communes : 0 800 201 440