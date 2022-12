Les Stars des Comédies Musicales lors d’un concert exceptionnel à Toulouse

Partager Facebook

Vous voulez revoir les stars des 10 commandements, du Rio Soleil, de Mozart Opéra Rock ou encore 1789 et Roméo et Juliette ? Les artistes des comédies musicales proposent le spectacle « Les retrouvailles » le 17 janvier 2024 à Toulouse.

Le spectacle « Les Retrouvailles » c’est… Revivre une des plus belles histoires d’amour avec Roméo et Juliette … Assister à l’une des plus grandes épopées musicales avec les Dix commandements … Découvrir les fastes de Versailles avec Le Roi Soleil … Voyager à Mannheim, Vienne, Paris aux côtés de Mozart ( Mozart Opéra Rock) … Voir la Bastille tomber au son de la bande originale de 1789 …

C’est tout le programme que nous propose la troupe des Retrouvailles. Aux côtés des artistes qui ont participé au succès de ces spectacles, laissez-vous embarquer pour un voyage à travers les plus grandes comédies musicales françaises !

Sur scène, on retrouvera Ahmed Mouici, Pablo Villafranca, Mikelangelo Loconte, Ginie Line, Lisbet Guldbaek Merwan Rim, Noémie Garcia, Rod Janois, Melissa Mars, Grégori Baquet et Anne Warin.

En vente sur box.fr, casinobarriere.com et billetteries habituelles.