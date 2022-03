A Toulouse, retour de la Course de Caisses à Savon

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La plus folle des courses à quatre roues est de retour en France après 5 ans d’absence. Le 18 septembre la Course Red Bull Caisses à savon s’installe sur la colline Pech David à Toulouse. C’est ouvert à Tous !

De « l’innovation », des prototypes « ingénieux », et des rires…tel est le programme des couses de caisses à savon made in Red Bull. Et après cinq année sans présence française, c’est Toulouse qui recevra la 4e édition le 18 septembre prochain. En plus, cette année des personnalités vont jouer le jeu de cette descente folle !

Le programme des prochains mois

Les 5 prochains mois vont être rythmés de phases intenses : tout d’abord les équipes doivent conceptualiser leur engin et soumettre leur candidature jusqu’au 22 mai 2022.

S’ensuivent les sélections avec l’annonce des équipes retenues par un jury le 20 juin 2022.

Enfin et jusqu’au jour J, les participants devront donner vie à leur bolide pendant la phase de construction.

Les règles de la course de caisses à savon

Pour la sélection des dossiers, le bolide doit tenir la route avec une bonne direction, un klaxon et un système de freins en parfait état de fonctionnement. Les participants devront observer des règles de fabrication strictes, relatives notamment à la hauteur, la largeur, la longueur et le bas de caisse du véhicule.

Ouverture des inscriptions le 28 mars 2022 (dépôt des dossiers jusqu’au 22 mai) : redbull.com/caissesasavon