A Toulouse, l’Exposition « Droits humains et minorités sexuelles » vandalisée

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2022, l’exposition « Droits humains et minorités sexuelles », installée sur les grilles de l’Hôtel du Département, dans le cadre des 4èmes Rencontres pour l’égalité du 8 au 21 mars, et a été vandalisée. Des panneaux ont ainsi été sérieusement endommagés, déchirés et décrochés.

Cette exposition, présentée par Amnesty International, vise à mettre en lumière les violations des droits humains que subissent certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre.

« Ces actes de vandalisme sur une exposition défendant les droits humains universels et indivisibles sont inadmissibles. Face à la montée inquiétante du populisme et des extrémismes dans notre pays, la vigilance et la mobilisation de toutes et tous est nécessaire pour défendre nos valeurs d’égalité, de fraternité, de tolérance et de respect. Les 4èmes Rencontres pour l’égalité rappellent l’importance de nos engagements et de nos combats en faveur de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, l’homophobie ou contre les violences faites aux femmes. Nous devons léguer aux générations futures une société apaisée et fraternelle, dans laquelle les valeurs républicaines, démocratiques et d’égalité retrouvent sens et réalité », a réagi Georges Méric.