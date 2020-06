Ce vendredi, la Cité de l’Espace rouvre ses portes

Partager Facebook

À tous les curieux d’espace et d’astronomie : réouverture de la Cité de l’espace ce vendredi 5 juin !

Site référent en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace rouvre ses portes le vendredi 5 juin 2020. Que l’on soit curieux, contemplatifs, rêveurs ou passionnés, cette réouverture est l’occasion de venir découvrir, en famille ou entre amis, les secrets de l’espace et marcher dans les pas du premier Homme sur la Lune.

Cette réouverture est progressive (accès uniquement les vendredis, samedis, dimanches jusqu’au 2 juillet).

Un dispositif d’accueil conforme aux normes sanitaires a été mis en place pour garantir la sécurité de chaque visiteur et salarié.

Les Secrets de l’Espace et de l’Astronomie

Dès le vendredi 5 juin 2020, la Cité de l’espace invite les visiteurs à venir découvrir ou redécouvrir les secrets de l’espace et de l’astronomie. Dans 4000 m2 d’expositions permanentes et temporaires, 4 hectares de jardins scientifiques et plus de 250 éléments d’exposition, le public peut découvrir notamment une Pierre de Lune, de véritables modules de la Station Spatiale MIR, les répliques taille réelle de la Fusée ARIANE 5, du robot lunaire chinois Chang’E 4. La Cité de l’espace propose aussi deux planétariums, une coupole d’astronomie et beaucoup d’autres expériences.

Ainsi, dès le vendredi 5 juin, le public pourra profiter des expositions permanentes de la Cité de l’espace et embarquer pour un voyage lunaire inédit avec « LUNE, ÉPISODE II ». Cette exposition temporaire propose aux visiteurs de revivre l’exploit de la mission Apollo 11 et les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Elle sensibilise également le public à l’environnement lunaire et aux projets actuels de retour sur la Lune et d’installation humaine durable sur notre satellite naturel.

MODALITÉS D’ACCUEIL DES VISITEURS

Afin de garantir une sécurité optimale à ses visiteurs et son personnel, la Cité de l’espace a mis en place un dispositif d’accueil adapté au contexte sanitaire. Le port du masque (masque fait main ou à usage unique) est obligatoire pour les visiteurs, dès l’âge de 11 ans, hormis dans les 4 hectares de jardins de la Cité de l’espace. Un stylet tactile est offert à chaque famille pour l’utilisation des équipements interactifs. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition, un parcours de visite unique et de la signalétique au sol ont été mis en place pour garantir la distanciation physique.

Seules les animations Mission Apollo, Terradome, La Cité des petits, Monter dans un Soyouz seront fermées.

La Cité de l’espace invite ses visiteurs à acheter leur(s) billet(s) directement en ligne sur son site Internet. En cas d’achat sur place, le paiement sans contact sera privilégié.

Plus d’informations : www.cite-espace.com

La Cité de l’espace annonce ses prochains événements :

Nocturnes / du 16 juillet au 20 août : chaque jeudi, la Cité de l’espace est ouverte en continu de 10h à 23h

Journée Martienne / vendredi 17 juillet 2020 : l’été sera martien …. A l’occasion du décollage de la mission martienne MARS 2020 et de son robot Perseverance (NASA) dont l’instrument principal a été conçu en France à Toulouse (IRAP-CNES), la Cité de l’espace invite le public à venir vivre une journée entièrement dédiée à l’exploration actuelle et future de la planète rouge en présence de nombreux acteurs de missions spatiales et astronautes. Une réplique taille réelle du robot Perseverance confiée par le CNES sera présentée au public.

La Nuit des Étoiles / vendredi 7 août 2020 : la Cité de l’espace invite le public à une soirée d’initiation à l’astronomie (entrée gratuite de 19h à minuit). La thématique de cette édition sera la planète Mars.