A Toulouse, la Super Fête Saint-Michel prend place !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du vendredi 18 septembre au 11 octobre, la Fête Saint-Michel investit le parking du Zénith de Toulouse pour une nouvelle édition sous Covid 19.

Installé depuis 2011 sur le Parking du Zénith de Toulouse, la Super Fête Saint Michel revient cette année encore. Et, pour trois semaines. Même en période de Covid 19, elle aura bien lieu, et les toulousains seront présents en raison d’un certain attachement à cet événement festif de début de saison.

Cette année encore, plus de 130 attractions sont au programme de ces semaines festives. Les visiteurs trouveront des manèges pour tous les goûts, des plus traditionnels pour les petits à ceux à sensation pour les plus grands : labyrinthe, train fantôme, toboggans, trampolines, etc… Mais ils se régaleront aussi autour des pinces ou des machines à pièces ou encore au tir à la carabine… sans oublier les sucreries, barbes à papa, crêpes et autres churros.

Bref, la « Super Fête » Saint Michel, c’est trois semaines et quatre week-end de sensations fortes et d’amusement.

Attention, en période de Covid 19, il est obligatoire de respecter les règles de distanciation et les gestes barrières. La Fête Saint Michel sera très surveillée de ce côté là, et les toulousains s’y rendant aussi.