Le festival écoféministe Sauvageonnes cette fin de semaine à Toulouse

La compagnie Nanaqui présente le premier festival écoféministe Sauvageonnes les 17,18 et 19 septembre prochain à Toulouse.

La compagnie de théâtre toulousaine Nanaqui présente son premier festival SAUVAGEONNES ! Fabrique des imaginaires et agirs écoféministes qui aura lieu du 17 au 19 septembre 2020 dans les locaux de Mix’art Myrys à Toulouse. Il s’agit d’un événement culturel, artistique et engagé qui a été voulu le plus participatif et inclusif possible. Un rendez-vous de partages, de créations, de rencontres, de fabriques, d’échanges de pratiques et d’idées autour de l’écoféminisme.

La programmation de Sauvageonnes ! se veut pluridisciplinaire. Avec des conférences, des tables rondes, des ateliers, des performances artistiques, des projections et destemps conviviaux etfestifs organisés autour de trois journées thématisées et d’une exposition d’arts visuels, véritable fil d’Ariane de ce rendez-vous.

Geneviève Azam, Adel Tincelin, Catherine Larrère, Myriam Bahaffou, Caroline Goldblum, Jeanne Burgart-Goutal, Jean-Baptiste Vidalou, Dj La Fraîcheur, le collectif Cocktail, Rebish, American Cosmograph, la Petite, Terra Nova, et beaucoup d’autres participent à la première édition de ce festival.

Infos et programmation : https://compagnienanaqui.com/festival-sauvageonnes-fabrique-des-imaginaires-ecofeministes/