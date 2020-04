A Toulouse, la page Donne le Tempo égaye nos journées

Partager Facebook

Le Metronum, le Festival Rio Loco, La Saison Bleue et le Festival Toulouse d’Été proposent une page Facebook « Donne le Temps » pour partager et échanger en période de confinement.

Pour garder le Tempo et rythmer les journées en les égayant avec des propositions artistiques et participatives le Metronum , Rio Loco, La Saison Bleue et Toulouse d’été vous proposent des rendez-vous réguliers sur le groupe Facebook Donne le Tempo pour échanger et partager.



>> https://www.facebook.com/groups/donneletempo/

Plusieurs défis sont proposés par les acteurs de la page que ce soit artistique, avec la création d’une vidéo, ou plus nostalgique avec le partage de souvenirs le tout avec le Hashtag #donneletempo

Les vidéos de certains artistes toulousains pour Donne Le Tempo :