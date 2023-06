A Toulouse, du cinéma en plein air tout l’été !

Partager Facebook

La ville de Toulouse lance la première édition du « Ciné sous les étoiles » avec des projections en plein air de juin à fin aout dans plusieurs lieux de la ville rose.

Avec les beaux jours, les toulousains aiment profiter de l’extérieur. Preuve en est le succès des guinguettes. Toulouse profite du retour de l’été pour lancer son « Ciné sous les étoiles ». Du dernier blockbuster aux œuvres art et essai, l’été sera sous le signe du 7e art avec une centaine de projections en plein air à Toulouse, de juin à fin août.

Les toulousains, cinéphiles ou néophytes, pourront profiter de séances dans toute la ville: sur l’espace public, sur les places et dans les parcs et jardins, mais également dans les cours de lieux culturels et patrimoniaux, comme à la Cinémathèque, à L’Envol des Pionniers ou encore au Castelet.

Et niveau projection, tous les genres de film seront à l’honneur du film familial à la comédie en passant par le drame, le blockbuster, le film d’animation et bien sur les courts-métrages. Une première éclectiques dans les quartiers toulousains.

Cette programmation rassemble les projections « Ciné en plein air », organisées chaque été par la Cinémathèque, ainsi que des séances proposées par les Centres culturels et des associations toulousaines.

L’Envol des Pionniers ouvre également ses portes en nocturne chaque mercredi, du 26 juillet au 16 août pour projeter deux chefs-d’œuvre du cinéma : « Donne-moi des Ailes » de Nicolas Vanier (les 26 juillet et 9 août) et « Le vent se lève », du maître de l’animation Hayao Miyazaki (les 2 et 16 août).

Première ce samedi aux Arènes Romaines avec la projection dès 21h30 avec le film d’aventure Jungle Cruise. Et pour le reste de la programmation rendez-vous ici !