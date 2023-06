A la rentrée, nouveau concert de Fabian Ordonez à Toulouse

Partager Facebook

Fabian Ordonez donnera un nouveau concert à la Comédie de Toulouse le 14 septembre prochain.

On ne présente plus Fabian ORDOÑEZ tellement il fait parti de la ville rose. Bercé depuis toujours par la musique, il quitte son Argentine natale à 19 ans. Sa guitare sous le bras, il s’éloigne du petit village de Realicó avec sa valise pleine de rêve. Dans les années 70, il voyage de Vienne à Budapest, de Düsseldorf à Paris. Après avoir fait le tour de l’Europe, il décide de s’installer en France (à Toulouse) pour se consacrer à la chanson.

En 1993, il crée le Barrio Latino qui devient un lieu culte de la salsa à Toulouse, où il se produit avec son orchestre, « Fabian y su salsa ». Ensemble ils sortent un album en 2014 « Sin Fronteras », reprenant des compositions originales et des standards, avec lequel ils tourneront en France et en Europe jusqu’en 2017. C’est cette année là que ses deux garçons, Bigflo&Oli devenus stards du hip-hop, lui offrent le plus beau cadeau d’anniversaire qu’un père musicien puisse espérer : l’enregistrement de la chanson Papa ; avec laquelle ils tourneront pendant 2 ans.

C’est en 2019 que Fabian ORDOÑEZ signe avec la maison de disque Polydor et sort l’album « El Padre ». On y retrouve des reprises magnifiques de NOUGARO ou encore GAINSBOURG, des compositions originales ainsi que des classiques de la musique latine. Le temps a passé mais la voix, le talent, la passion sont intacts.

Il nous offrira un nouveau concert toulousaine le 14 septembre prochain. Réservations : spectacles.bleucitron.net