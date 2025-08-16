« Kung Fu Panda 4 » : Une Soirée Cinéma Paddle Unique au Lac de la Reynerie !

Toulouse, préparez-vous pour une expérience cinématographique hors du commun ! Le Centre culturel Reynerie vous invite à une soirée « Cinéma Paddle » exceptionnelle avec la projection de Kung Fu Panda 4 sur la Base nautique de la Reynerie, ce jeudi 28 août 2025 à 21h45.

Dans le cadre de l’événement estival « Un été au bord du lac » et de la programmation « Ciné sous les étoiles », venez flotter et assister à la projection du film d’animation de Mike Mitchell et Stephanie Stine, confortablement installé sur un paddle. Une manière originale et rafraîchissante de profiter d’un grand succès du cinéma en plein air !

Après avoir vaincu les plus redoutables maîtres du mal, le guerrier dragon Po se voit offrir une nouvelle mission… celle de se reposer ! Mais le destin, et une nouvelle menace, ne tarderont pas à le ramener à l’action. Replongez dans ses aventures hilarantes et pleines d’arts martiaux sur grand écran.

Tous les cinémas en plein air organisés par la ville sont gratuits. C’est une occasion parfaite de passer un bon moment en famille ou entre amis.

Informations pratiques :

Film : Kung Fu Panda 4 (Animation, 2024, 1h34)

Date : Jeudi 28 août 2025 à 21h45

Lieu : Base nautique et de loisirs de la Reynerie, Toulouse

Concept : Cinéma paddle (installation sur un paddle pour la projection)

Tarif : Entrée libre et gratuite.

Réservations : Places limitées. Pour tout renseignement et pour réserver, appelez le 06 12 12 50 25.

Météo : En cas d’intempéries, pensez à consulter la page Facebook du Centre culturel Reynerie pour les informations de dernière minute.

N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et votre sens de l’équilibre pour cette soirée mémorable !