Podcast: Le Toulouse FC met l’Occitanie à l’honneur

Autour de la sortie de son troisième maillot, le Toulouse FC met à l’honneur toute une région avec un podcast « Maillot Heard, la voix de l’Occitanie ».

Depuis vendredi, découvrez le « Maillot Heard, la voix de l’Occitanie », une série de podcasts qui tend le micro à des personnalités inspirantes de notre Région pendant leur découverte du nouveau troisième maillot du Toulouse Football Club.

Fervents supporters, figures emblématiques, passionnés d’hier et d’aujourd’hui, ils viennent des quatre coins de l’Occitanie et nous racontent avec émotion comment ce nouveau maillot « Heard », qu’ils découvrent en exclusivité, incarne le lien entre le club et la région.

Plus qu’un simple podcast, c’est une invitation à vivre les émotions qui font battre le cœur du TéFéCé et de toute une région.

« Maillot Heard – La voix de l’Occitanie », une série de podcasts à retrouver sur toutes les plateformes !

Pour écouter le podcast du TFC : https://smartlink.ausha.co/maillot-heard-la-voix-de-l-occitanie