355, Licorice Pizza, En Attendant Bojangles…que voir au cinéma cette semaine ?

Premières sorties cinéma de l’année avec le film 355, l’adaptation de En Attendant Bojangles ou encore Mes Frères et moi. Notre coup de coeur de la semaine : Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson.





355

De Simon Kinberg

Avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan Fan

Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris.

En Attendant Bojangles

De Regis Roinsard

Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Licorice Pizza

De Paul Thomas Anderson

Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper

LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973.

Mes frères et moi

De Yohan Manca

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été.