« 2 Poids, 3 Mesures » : L’univers de Raymond Devos s’empare de Toulouse ce week-end !

Avis aux amoureux des mots et de l’absurde ! La Cie Le Nouveau Grenier s’installe sur la scène de la Salle Nougaro pour deux représentations exceptionnelles de son spectacle « 2 Poids, 3 Mesures ». Un hommage vibrant, drôle et poétique au grand Raymond Devos, à ne surtout pas manquer ces vendredi 30 et samedi 31 janvier.

Le génie du non-sens revisité

Imaginez deux comédiens virtuoses, Laurent Collombert et Loïc Carcassès, s’appropriant la langue si particulière du maître du calembour. Sous la direction de Laurence Roy, le duo nous embarque dans une errance introspective où le quotidien déraille avec tendresse.

Entre jeux de mots millimétrés et situations burlesques, le spectacle explore les failles de notre langage avec une agilité bluffante. Et parce que chez Devos, tout est musique, un piano sur scène vient ponctuer cette performance de notes suspendues, transformant l’absurde en une véritable symphonie poétique.

Pourquoi on y va ?

Pour la performance : Laurent Collombert et Loïc Carcassès rendent un hommage plein de respect et d’inventivité.

Pour le texte : Redécouvrir la plume de Devos, c’est s’offrir une dose de réflexion cachée derrière un rire salvateur.

Pour l’ambiance : Un moment fin, original et accessible à tous, des puristes aux néophytes.

Attention : Le succès est au rendez-vous et il ne reste que quelques dernières places pour chaque soir. Ne tardez pas à réserver vos fauteuils ! https://youtu.be/sb6pF1fO1qY

Infos Pratiques