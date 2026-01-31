Salvatore Adamo en concert près de Toulouse en 2026 !

Partager Facebook

Twitter

C’est un rendez-vous que les amateurs de chanson française ne voudront pas manquer. Le mythique Salvatore Adamo annonce son grand retour sur scène et fera escale dans la Ville Rose (ou presque) pour une soirée placée sous le signe de l’émotion et de l’élégance.

Un répertoire éternel à la Salle Horizon Pyrénées

Qui n’a jamais fredonné les notes mélancoliques de « Tombe la neige » ou l’insouciance de « Mes mains sur tes hanches » ? Depuis les années 60, l’artiste italo-belge traverse les générations avec une exigence artistique rare et une poésie intacte. Bien plus qu’une icône nostalgique, Adamo reste un auteur-compositeur prolifique qui continue de surprendre son public.

Le samedi 14 février 2026, jour de la Saint-Valentin, il offrira aux Toulousains un moment suspendu à la Salle Horizon Pyrénées. Un timing parfait pour célébrer l’amour en compagnie de l’un de ses plus grands ambassadeurs.

Informations Pratiques