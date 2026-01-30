Issac Delgado à Toulouse : la légende de la salsa cubaine débarque au Metronum ce vendredi !

Avis aux amateurs de rythmes ensoleillés : une icône incontournable de la musique cubaine moderne s’installe à Toulouse pour une soirée qui s’annonce électrique. Issac Delgado, mondialement surnommé « El Chévere de la Salsa », se produit ce vendredi 30 janvier sur la scène du Metronum.

Ancien leader du groupe mythique NG La Banda et figure de proue de la timba, Issac Delgado a conquis les plus grandes scènes mondiales, du Madison Square Garden aux festivals de jazz les plus prestigieux. Accompagné de son orchestre complet (Su Orquesta), il présente sa nouvelle tournée européenne « Mira Como Vengo ».

Au programme : une fusion magistrale de salsa, de jazz et de rythmes afro-cubains, portée par une voix unique et une énergie débordante. Que vous soyez un danseur invétéré ou un passionné de jazz, c’est le rendez-vous culturel immanquable de ce week-end dans la Ville Rose.

Infos pratiques : Issac Delgado & Su Orquesta

Date : Vendredi 30 janvier 2026

Horaires : 20h00 (Ouverture des portes généralement 1h30 avant)

Lieu : Le Metronum (Grande Salle)

Adresse : 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse

Style : Salsa / Jazz / Timba

Tarifs : 40 € (Placement libre debout)

Billetterie : Cliquez ici pour accéder à la billetterie (Disponible aussi sur Fnac Spectacles et Ticketmaster)

