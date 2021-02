2 œuvres monumentales de Willy Pinna exposées à Saint-Orens

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Depuis début février, l’art a investi encore un peu plus Saint-Orens avec l’exposition temporaire de deux œuvres monumentales de plusieurs mètres de hauteur du sculpteur Willy Pinna.

L’art prend place à Saint Orens depuis début février avec les oeuvres Mademoiselle Apple et Iris de l’artiste Willy Pinna, né à Quint Fonsegrives en 1970 et installé à Lauzerville depuis plusieurs années​. Il est convaincu que l’art doit être accessible à tous et c’est pour cette raison qu’il expose deux de ses œuvres monumentales Mademoiselle Apple et Xiris pendant environ 6 mois sur notre territoire

Mademoiselle Apple est exposée sur l’avenue de Gameville au croisement avec la rue de Soye. Cette sculpture monumentale de deux mètres de hauteur fait partie de la collection des « Ilona », ces « femmes » d’une autre espèce, différentes, au faciès bien particulier. Elle est le témoignage de la société connectée et de ses usages. Xiris trône quand à elle sur la place de la Fraternité​. Avec ses 5 mètres de hauteur vous ne pourrez pas la rater ! Cette œuvre monumentale est un travail sur la force du mental. Sur la capacité de résilience de l’être humain et la capacité de chacun à surmonter de grandes difficultés et à évoluer dans sa vie. Cette sculpture est un beau symbole pour entamer cette nouvelle année.

Pour en savoir plus sur le travail de Willy Pinna vous pouvez vous rendre sur www.willypinna-sculpteur.com ou sur sa page Facebook willypinnasculpteur.