14e édition du festival Toulouse polars du Sud début octobre

La ville rose passe au noir avec la 14e édition du festival Toulouse Polars du Sud 7 au 9 octobre !

Du Rose au Noir ! Au moins d’octobre, Toulouse retrouve son festival international des littératures noires et policières pour une 14e édition. Cette année, les organisateurs ouvre le festival : « avec « Aux frontières du polar » une ouverture sur les littératures qui flirtent avec le genre : science-fiction, dystopie, roman social… De nombreux auteur(e)s jouent sur plusieurs registres, décrivent notre réalité ou celle d’un futur proche » .

Pendant trois jours, les lecteurs pourront participer à des séances de dédicaces, des tables rondes ou des rencontres autour de différents auteurs. Mais aussi le retour du Rallye-enquête écrit par Maité Bernard, des stades d’écriture, des jeux ou encore des expositions.

En semaine, c’est autour de Toulouse qui faudra regarder avec des séances dans les établissements scolaires et des rencontres dans les médiathèques et les librairies de la région toulousaine.

Un Parrain, une marraine et 48 auteurs du monde entier !

Pour la 14e édition, le festival est doublement parrainé par l’autrice espagnole Rosa Montero et l’auteur sud-africain Deon Meyer. A leur côté 48 auteurs de polar français et étrangers de polars, romans noirs, thrillers, SF, bandes dessinées et littérature jeunesse.Ils seront entourés d’un plateau d’une cinquantaine d’auteurs français et étrangers parmi lesquels Bernard Minier, Jérôme Leroy, Iain Levison, Henry Loevenbruck, Carlo Lucarelli, Benoît Séverac, Valerio Varesi, Hugues Pagan, Pascal Dessaint …

Les auteurs invités :

France :

Fanny Abadie, Claudine Aubrun, Maïté Bernard, Mathieu Bertrand, Olivier Bordaçarre,

Jean-Christophe Chauzy, Séverine Chevalier, Pierre Dabernat, Danü Danquigny, Julia

Deck, Sonja Delzongle, Pascal Dessaint, Nicolas Druart, Claire Favan, Sébastien

Gendron, Christophe Guillaumot, Gaël Henry, Valentine Imhof, Fabrice Jambois, Nicolas

Laquerrière, Félix Lemaitre, Jérôme Leroy, Yan Lespoux, Henri Loevenbruck, René

Manzor, Gabrielle Massat, Bernard Minier, Jean- Hugues Oppel, Hugues Pagan,

Anthony Pastor, Benoît Philippon, Pascal Prévot, Benoît Séverac 5

Afrique du Sud : Deon Meyer

Allemagne : Simone Buchholz

Argentine : Carlos Salem

Brésil : Edyr Augusto

Chili : Boris Quercia

Ecosse : Iain Levison

Espagne : José Manuel Fajardo, Olga Merino, Rosa Montero

Italie : Carlo Lucarelli, Valerio Varesi

Portugal : Miguel Szymanski

Québec : Roxanne Bouchard

Royaume-Uni : Stuart Turton, Chris Whitaker

Uruguay : Mercedes Rosende

Vénézuela : Juan Carlos Méndez Guédez

Le Prix du Polar France Bleu – Toulouse Polars du Sud

La radio France Bleu (réseau national) et le Festival Toulouse Polars du Sud se sont associées pour créer le Prix France Bleu du Polar. Ce prix récompense un Polar dont l’intrigue se déroule en France et qui a fait l’objet d’une édition en grand format au cours des douze derniers mois. La sélection des 5 romans est effectuée par l’équipe de Toulouse Polars du Sud. Un jury composé de représentants de France Bleu, de Toulouse Polars du Sud et d’auditeurs de la radio désigne le lauréat du Prix. Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu remettra le prix.

La sélection :

L’heure du loup de Pierric Guittaut – Éditions Les Arènes

Jeannette et le crocodile de Séverine Chevalier La manufacture de livres

Nueve cuatro de Nicolas Laquerrière – HarperCollins France

30 grammes de Gabrielle Massat – Éditions du Masque

Le vestibule des lâches de Manfred Kahn – Éditions Rivages

Retrouvez l’ensemble du programme sur www.toulouse-polars-du-sud.com