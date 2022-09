Sans Filtre, Jumeaux mais pas trop…les sorties de la semaine au cinéma !

Partager Facebook

Cette semaine, en plus de la Palme d’Or Sans Filtre de Ruben Ostlund, on pourra découvrir au cinéma Jumeaux mais pas trop, Vacances, The Woman King, Smile, Maria rêve ou encore la Cour des Miracles.





Sans filtre de Ruben Östlund

Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Jumeaux mais pas trop de Olivier Ducray et Wilfried Meance

Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre… Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie !

Vacances de Béatrice de Staël et Léo Wolfenstein

Avec Géraldine Nakache, Andranic Manet, Béatrice de Staël

Pour la première fois, Marie passe des vacances seule avec ses enfants, sans son mari. Un soir, perdue, elle se laisse séduire par un jeune homme étrange et fascinant qui l’attire lentement dans son piège. Commence alors pour elle une nuit qui vire au cauchemar…

The Woman King de Gina Prince-Bythewood

Avec Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch

Inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la Générale Nanisca, qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent d’être défendues…

Maria rêve de Lauriane Escaffre et Yvo Muller

Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté.

La Cour des miracles de Carine May et Hakim Zouhani

Avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz – Sérigne M’Baye

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les nouveaux …

Smile de Parker Finn

Avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner

Après avoir été témoin d’un incident traumatisant impliquant l’une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre…